نزوح جماعي للعراقيين لقضاء العيد في الخارج.. تزاحم في مطار بغداد وتكدس على منفذ ابراهيم الخليل

2021/07/17 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يحتشد المئات من العراقيين في المطارات في هذه اللحظات ولاسيما مطار بغداد الدولي، استعدادًا للانطلاق إلى وجهاتهم المتعددة في دول العالم لقضاء عطلة عيد الأضحى التي ستستمر لأكثر من اسبوع.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من داخل مطار بغداد تظهر مئات العراقيين داخل المطار في تزاحم ملفت، قبل ايام من عيد الاضحى وحلول عطلة العيد التي تبدأ يوم الاحد المقبل ولاتنتهي حتى الاحد من الاسبوع الذي يليه.

ووصف مدونون المشاهد في مطار بغداد بأنه “نزوح جماعي للعراقيين لقضاء عطلة العيد الاطول خلال هذه السنة والتي تستمر لعشرة ايام تقريبا”.

نزوح جماعي للعراقي من مطار بغداد لقضاء عطلة العيد الاطول خلال هذا السنة التي تستمر لعشرة ايام تقريبأ …اين انت حاليأ هل معاهم ام معانا..



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— 🇮🇶حمودي العراقي (@HamoudiIraqi90) July 16, 2021

بالمقابل، شهد منفذ ابراهيم الخليل الحدودي مع الجانب التركي تكدس عشرات العراقيين المسافرين والحافلات بفعل اغلاق المعبر من قبل الجانب التركي دون معلومات واضحة عن سبب الاغلاق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدًا تظهر جلوس عشرات العراقيين عند معبر ابراهيم الخليل بين العراق وتركيا نتيجة اغلاق المعبر.

#عـــــاجــــل | مصدر خـاص

🔰الجانب التركي يغلق ومن يوم أمس منفذ " ابراهيم الخليل " الحدودي ، أمام مئات المواطنين العراقيين الذي يفترشون أرض المنفذ ، بالإضافة إلى تكدس عشرات الحافلات ، دون استجابة من قبل حكومة الكاظمي.



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— كحيلان العراقي313✌ (@TYUaQKpLdv4zEm6) July 16, 2021

ويأتي اغلاق المعبر بعد ايام من بدء العراق ولاسيما شركة النقل البري التابعة لوزارة النقل لتسيير رحلات برية الى تركيا عبر الحافلات.

وفي السياق، تضمن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية لليوم السبت 62 رحلة توزعت بين داخلية وخارجية.

وبلغ عدد الرحلات الداخلية 24 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 38 رحلة.

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