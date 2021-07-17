تحديد موعد اجتماع الكاظمي وبايدن

2021/07/17 | 09:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستقبل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في 26 يوليو في واشنطن.

وجاء في بيان للبيت الابيض فجر اليوم السبت، ان زيارة الكاظمي الى واشنطن ستتيح "تأكيد الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي "يتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية" وخصوصا "الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة" لتنظيم داعش.

PUKmedia / متابعة

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