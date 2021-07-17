رسول: ملاحقة قتلة الهاشمي استمرت سنة كاملة

2021/07/17 | 09:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أن العمل على ملاحقة قتلة الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، استمر سنة كاملة بمتابعة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

وقال اللواء رسول، في تصريح صحفي: إن "اعتقال قتلة الهاشمي انتصار كبير للقوات المسلحة"، لافتاً إلى أن "الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق أديا إلى فك خيوط الجريمة والوصول إلى الجاني".

وأضاف، أن "العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة من قبل القائد العام"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لن تتوانى عن ملاحقة قتلة الصحفيين والناشطين".

وتابع: "من المؤسف أن يكون قاتل الهاشمي من القوات الأمنية"، منوهاً بأن "عقوبة قاتل الهاشمي ستكون شديدة كونه ضابطاً في القوات الأمنية".

وكشف، عن "وجود خطة لتحديد حركة الدراجات النارية".

هذا ونشرت وسائل الاعلام الرسمية معلومات عن المدعو أحمد الكناني، والذي اعتقال بتهمة قتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

وبحسب اعترافات المدعو الكناني، فالأخير من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

واعترف المدعو أحمد الكناني، بأنه "تعين في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".

وقال المدعو احمد الكناني: "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

PUKmedia وكالات

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