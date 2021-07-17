خمسة أطعمة معززة للمناعة

2021/07/17 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

تحدث ألكسندر ميروشنيكوف، خبير التغذية الروسي في مقابلة مع قناة "موسكو 24" التلفزيونية، عن أكثر خمسة منتجات مفيدة لجهاز المناعة.

ولفت الخبير الانتباه إلى المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي، فهو يشارك في إنتاج الإنترفيرون والخلايا المناعية، ويعتبر الكشمش الأسود أفضل غذاء صيفي، حيث يحتوي 100 غرام من هذا العنب على 22 بالمائة من القيمة اليومية للفيتامين.

ولتقوية جهاز المناعة، هناك حاجة أيضًا إلى فيتامين (أ) الموجود بالريحان، ويشارك هذا الفيتامين أيضًا في تكوين الخلايا المناعية.



وأوصى ميروشنيكوف بتناول ثلاثة إلى أربعة أغصان من الريحان يوميًا، وكذلك نصح بتناول الخس الذي يحتوي على فيتامين (ب) الذي يساعد في مقاومة التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، تحدث الطبيب عن أهمية الشبت حيث تحتوي المبيدات النباتية على خصائص مضادة للميكروبات اضافة الى تنول الجمبري الغني بالبروتين الذي يساهم في تكوين أجسام المناعة.



واقترح الطبيب غليها مع الشبت المجفف لتعزيز الخصائص المفيدة.

المصدر: سبوتينك

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