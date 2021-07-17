بايدن يستقبل الكاظمي في 26 تموز

2021/07/17 | 09:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 26 تموز في واشنطن، حسب ما أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة.

وستتيح هذه الزيارة “تأكيد الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض.

وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أنّ بايدن “يتطلع أيضًا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية” وخصوصاً “الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة” لتنظيم داعش.

ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلاميّة.

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