التربية تخصص رابط إلكتروني لتوعية الملاكات التربوية بضرورة أخذ لقاح كورونا

2021/07/17 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، تخصيص رابط إلكتروني لتوعية الملاكات التربوية بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال الوكيل الإداري لوزارة التربية فلاح القيسي، في تصريح صحفي، ان “رابطا إلكترونيا أطلق عبر المنصة لكل مدرسة لتوعية الملاكات التربوية بالتسجيل لأخذ اللقاح المضاد للفيروس بهدف القضاء على انتشاره وتطبيق الإجراءات الصحية الخاصة بخلية الأزمة […]

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