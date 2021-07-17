الرافدين يعلن توزيع الماستر كادر على منتسبي الدفاع بسبع محافظات

2021/07/17 | 09:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، توزيع الماستر كادر على منتسبي الدفاع في سبع محافظات.وذكر بيان للمصرف، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مصرف الرافدين وزع الماستر كارد على منتسبي الدفاع […]

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