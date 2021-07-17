بغداد: العثور على جثتي امرأتين شرق العاصمة

2021/07/17 | 09:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، السبت، بالعثور على جثتي امرأتين شرقي العاصمة بغداد.

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وقال المصدر لـ ناس"، (17 تموز 2021)، إن قوة أمنية "عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية من مواليد 1990 في منطقة حي أور، حي الكوفة، شارع المخازن".

وأضاف مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "آثار خنق وتعذيب قد بدت على الجثة التي نقلت إلى معهد الطب العدلي".

كما أشار، إلى "العثور على جثة أخرى لامرأة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 25 عاماً، ضمن منطقة حسينية المعامل في حي زراعيّ"، مبينا أن "جثتها كانت متفسخة بالكامل، وتم نقلها إلى معهد الطب العدلي".

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