شبلي شميّل - فهد المضحكي

2021/07/17 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي يعد شبلي شميل أحد رواد الفلسفة المادية في الوطن العربين الذين أخذوا من المذهب العلمي التطوري منهاجًا لهم في دراسة مشكلات الوطن العربي في عصرهم، فقد أخذ شبلي شميل (1950-1917) على عاتقه مهمة تغيير العالم العرب يمن خلال أعماله المنشورة، سواء أكانت كتابًا أم مقالات في مجالات أو يوميات، ومن هنا حاول تنوير العقول الشرقية (العربية) من خلال طرح أهم مشكلات عصره، متجاوزًا العقبات بتسليط الضوء عليها والعمل ع ......





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