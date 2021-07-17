2021/07/17 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا، اليوم السبت، إلى 133 شخصا على الأقل، ‏حسبما أعلنت الشرطة المحلية في ‏بيان، مما يرفع عدد القتلى في أوروبا إلى 153 شخصا‎.‎ وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع جديد بعدد قتلى الفيضانات في أوروبا المركز الخبري الوطني.

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