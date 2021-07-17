مشروبات غير كحولية تضر بالدماغ

2021/07/17 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أخبرت خبيرة التغذية ناتاليا كروغلوفا، أن المشروبات التي لا تحتوي على الكحول يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على وظائف المخ بما لا يقل عن الكحول.ومن بين المشروبات التي تضر الدماغ بكميات كبيرة، المشروبات التي تحتوي على الكافيين.كما تعلم، هذه ليست القهوة فقط، ولكن أيضًا الشاي والهندباء والكاكاو وحتى الكوكاكولا والبيبسي […]

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