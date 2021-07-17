2021/07/17 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير المالية الأسبق، هوشيار زيباري، اليوم السبت، على اعتقال قتلة الشهيد هشام الهاشمي.وقال زيباري، عبر “تويتر”، إن “اعتقال قتلة المرحوم هشام الهاشمي من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق كردي على اعتقال قتلة الهاشمي المركز الخبري الوطني.

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