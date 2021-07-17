التكيف مع كوفيد.. العالم ينظر إلى كيفية الحياة مع الفيروس لسنوات قادمة

2021/07/17 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "سي إن إن" إن الدول الغنية بدأت في التكيف مع مرض كوفيد-19 وقبول أن فيروس كورونا المستجد لن يختفي الآن، رغم ارتفاع معدلات التطعيم في تلك الدول.

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