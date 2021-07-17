153 قتيلاً بفيضانات أوروبا بينهم 133 في ألمانيا

2021/07/17 | 10:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف والفيضانات في ألمانيا اليوم السبت إلى 133 شخصاً على الأقل، كما أعلنت الشرطة المحلية في بيان، ما يرفع عدد القتلى في أوروبا إلى 153 شخصاً.

وقالت الشرطة في كوبلنتس: “وفقاً للمعلومات الحالية، لقي 90 شخصاً حتفهم في الكارثة” في راينلاند-بالاتينات وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً.

ويضاف ذلك إلى مقتل 43 شخصاً في رينانيا شمال فستفاليا وهي منطقة ألمانية أخرى ضربتها العواصف، ومقتل 20 آخرين في بلجيكا.

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