لمناقشة ملفات مهمة.. بايدن سيستقبل الكاظمي في البيت الابيض

2021/07/17 | 10:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البيت الأبيض، ان الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في 26 تموز في العاصمة الاميركية واشنطن.

وذكر البيت في بيان تلقى NRTعربية، نسخة منه، السبت (17 تموز 2021)، ان "هذه الزيارة ستتيح تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

واضاف البيان، أن "الرئيس الأميركي يتطلع أيضا إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وخصوصا الجهود المشتركة لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

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