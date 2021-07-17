2021/07/17 | 10:57 - المصدر: عين العراق

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السبت 17 يوليو 2021 | 10:49 صباحاً

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“الشهداء” تسرع انجاز معاملات حريق الناصرية وتعتزم انشاء نصب لفاجعة الكرادة

كشفَت دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، السبت، عن صدور توجيهات حكومية بالاسراع في انجاز معاملات ذوي شهداء مستشفى الحسين( ع) في محافظة ذي قار، مؤكدة وجود مساع لانشاء نصب يمثل هذه الفاجعة في ساحة الحرية.

وقال مدير عام الدائرة طارق المندلاوي، ان “رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، أصدر أمراً لدائرة شهداء ضحايا الإرهاب بتشكيل فريق عمل بالتعاون مع مديرية شهداء ذي قار لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانجاز معاملات ذوي شهداء مستشفى الحسين التعليمي (ع) وتعويض المصابين من دون تأخير”.

واكد المندلاوي، قيام دائرته بـ”متابعة مطالب اسر شهداء فاجعة الكرادة ، بشأن الراتب التقاعدي، وعدم استلامهم حقوقهم القانونية المقررة رسميا”، كاشفا عن “وجود مساع لانشاء نصب يمثل هذه الفاجعة في ساحة الحرية”.

واشار الى ان دائرته “اطلقت الاستمارة الالكترونية الخاصة عبر الموقع الالكتروني لتدقيق بيانات ذوي الشهداء والمصابين المشمولين بالتعويضات، بكل تنوعاتهم القومية والمذهبية بحسب قانوني مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، ورقم 20 لسنة 2009 ، منوها بان تلك الاستمارة تؤسس لمرحلة جديدة لتسهيل وتبسيط الاجراءات الادارية والفنية في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء والمتضررين”.

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