اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية لهذا اليوم

2021/07/17 | 10:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد.سعر بيع الدولار 148,100 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 148,000 لكل 100 دولار

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