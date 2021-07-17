رايتس ووتش تطالب السعودية بايقاف احكام صادرة بحق نساء

2021/07/17 | 11:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر بيج ترك المتورطين في التعذيب دون محاسبة يساعد هؤلاء على الإفلات من العقاب.

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