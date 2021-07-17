اتهامات خطيرة بالفساد.. لجنة

2021/07/17 | 11:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت الجهة المنظمة لحفلة توزيع جوائز "غولدن غلوب" التي تتهمها هوليوود بالمحاباة وحتى بالفساد، أعضاءها من قبول أي هدايا أو رحلات مدفوعة أو مزايا أخرى في المستقبل، وفق معلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس.

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