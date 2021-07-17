الحشد الشعبي ينفي اعتقال القيادي الميداني أبو عزرائيل واصفاً الاخبار بالكاذبة

2021/07/17 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر قيادي في الحشد الشعبي، اعتقال القيادي الميداني في كتائب الامام علي، التابعة للحشد الشعبي.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “الأنباء التي أشارت إلى اعتقال القيادي الميداني في كتائب الامام علي، أبو عزرائيل، غير صحيحة”.… Readmore

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