محادثات في الدوحة بين الحكومة الافغانية وطالبان رغم احتدام المعارك

2021/07/17 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم غريغوري والتن يجتمع ممثلون عن الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر السبت لإجراء محادثات بينما تدور معارك طاحنة على الأرض بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد وجود دام عشرين عاما.ويعقد الجانبان محادثات متقطعة منذ أشهر في العاصمة … Readmore

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