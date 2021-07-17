قبيلة كنانة تتبرأ من قاتل الشهيد هشام الهاشمي وتطالب بإعدامه بنفس مكان الجريمة

2021/07/17 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قبيلة كنانة تبرؤها من أحمد حمداوي عويد معارج، قاتل المحلل الأمني والستراتيجي الباحث السياسي، هشام الهاشمي.وقال الشيخ عدنان الدنبوس، شيخ عام قبيلة كنانة في بغداد “باسمي شخصيا ونيابة عن قبيلة كنانة قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ … Readmore

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