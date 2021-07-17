داعش يهاجم نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب كركوك ويقتل 4 جنود

2021/07/17 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن تنظيم داعش شن هجوما على نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك، مشيرا الى انه قتل 4 جنود.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عناصراً من تنظيم داعش هاجمت نقطة عسكرية تابعة للجيش غرب محافظة كركوك ما اسفر عن مقتل ٤ جنود".

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