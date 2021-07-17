القبض على متهم بالابتزاز وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية في بغداد

2021/07/17 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني وآخرين مطلوبين بقضايا جنائية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام الخضراء تمكنت من القاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني لقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب مبالغ مالية مقابل عدم النشر".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وفق أحكام المادة (٤٣١) من قانون العقوبات".واشار الى أن "مفارز المديرية نفذت أوامر قبض قضائية اخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بينها السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ضمن مكاتب مكافحة اجرام الشعب والكرامة والحبيبية والمدائن والكاظمية والمحمودية والغزالية والحرية والدورة والبياع".ولفت البيان الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم المتهمين وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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