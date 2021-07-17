انشيلوتي يريد صلاح في ريال مدريد في حال فشل خيار مبابي

2021/07/17 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ افادت تقارير صحفية ان الايطالي كارلو انشيلوتي وضع المصري محمد صلاح كخطة بديلة في ريال مدريد ، اذا لم يتمكن الميرنغي من ضم مبابي .ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تقارير اعلامية اسبانية:" ان الخطة البديلة التي وضعها انشيلوتي لفشل ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، هي محاولة ضم محمد صلاح".وتذكر التقارير أنّ ريال مدريد يريد تعزيز صفوفه بصفقة كبيرة لتجاوز خيبة الموسم الماضي التي خرج منها الملكي دون القاب، رغم الوصول الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا واحتلال وصافة الليغا.ويبدو التعاقد مع مبابي صعباً للغاية خاصة وان مشروع باريس سان جيرمان أصبح أكثر قوة عقب جلب الإيطالي دوناروما والإسباني راموس والمغربي حكيمي والهولندي فينالدوم في الصيف الحالي.ويأتي خيار صلاح بسبب استقرار مستواه المميز في السنوات الأخيرة وقرب انتهاء عقده مع الريدز 2023، إضافة لاحتلال ليفربول المركز الثالث في الموسم الفائت بفارق 17 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.ولم يبرم ريال مدريد اية صفقة كبيرة في الأسابيع الفائتة كما أنّه فقد قائده سيرجيو راموس ومن المتوقع أن يتخلى عن المدافع الفرنسي رافاييل فاران.كما يعاني فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد من انتقادات كثيرة على خلفية التسريبات التي انتشرت عنه مؤخراً والتي انتقد بها العديد من رموز النادي مثل كاسياس وراوول ورونالدو./انتهى9

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