عمليات بغداد تعلن الحصيلة الامنية لفعاليات المفارز المشتركة خلال اسبوع

2021/07/17 | 11:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت قيادة عمليات بغداد عن الحصيلة الامنية الاسبوعية لفعاليات المفارز المشتركة للمدة من 9 ولغاية 15 تموز.وذكر بيان للقيادة :" ان المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال الأسبوع الماضي القت القبض على مُتَهَمين احدهما بانتحال صفة ضابط والآخر صفة صحفي، بالاضافة الى عدد من المزورين والمتعاطين للمواد المخدرة، وضبطت (283) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و(536) غراما من مادة الكريستال المخدرة و(20) غراما من مادة الحشيشة، و(22) جهازا لتعاطي المخدرات، وثلاث قناني لشراب مخدر، مع (250) ألف دينار مزورة".وفي السياق ذاته تمكنت المفارز المشتركة من مصادرة (92) مسدساً، و(11) بندقية مختلفة الأنواع، و(2645) أطلاقة عتاد مختلفة./انتهى9

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