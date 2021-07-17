الشرطة العراقية تنعى ضابطاً كبيراً توفي بفيروس ’كورونا’

2021/07/17 | 11:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعت قيادة شرطة محافظة بابل، السبت، العقيد عباس مهدي عبد الحسين جودي إثر وفاته بفيروس كورونا.

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وجائ في البيان الصادر عن إعلام قيادة الشرطة، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تموز 2021)، ما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )) صدق الله العظيم

تنعى قيادة شرطة بابل وفاة المغفور له ( العقيد عباس مهدي عبد الحسين جودي ) أحد ضباطها في قسم حماية المنشآت اثر مضاعفات فيروس كورونا ، سائلين الباري عزل وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهمنا واهله وذويه الصبر والسلوان".

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