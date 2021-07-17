2021/07/17 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
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شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية.
وجاء سعر بيع الدولار فئة 100$ مقابل الدينار العراقي بـ 149.000 دينار عراقي.
فيما جاء سعر شراء الدولار بـ 148.000 دينار عراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الدولار في البورصة العراقية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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