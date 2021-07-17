المفوضية تتحدث عن نوعين من الأحزاب وسبب غلقها بعض مقارها

2021/07/17 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن إغلاق مقرات لبعض الأحزاب غير المسجلة رسمياً في عدد من المحافظات، في حين أشارت إلى أن العدد الكلي للأحزاب في العراق يبلغ 267 حزباً.

وقال مدير دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسيَّة في هيمان تحسين في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "المفوضية دائرته أجرت زيارات مكثفة إلى مقرات الأحزاب السياسية في عدد من المحافظات وتأكدت من وجود عدد كبير من مقرات الأحزاب غير مسجل رسمياً لدى دائرة الأحزاب الموجودة في تلك المحافظات، ووجّه قيادات العمليات والشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة بإغلاق المقر".

وأضاف أن "الأحزاب التي ليس فيها مقر او سند قانوني ام تم فتحها دون موافقة دائرة الأحزاب يتم إغلاقها من قبل الجهات الأمنية الموجودة في المحافظة"، موضحاً أن "هناك نوعين من الأحزاب السياسية الأول مسجل لدى الدائرة كالأحزاب ذات النفوذ السياسي الكبير، والثاني من استحصل إجازة الدائرة مؤخراً".

وبين أن "النوع الثاني من الأحزاب قد يكون البعض منها قد أسس مقراً دون موافقة دائرة الأحزاب والقيادات الأمنية"، لافتاً إلى أن "الدائرة اتفقت مع القيادات الأمنية في كل محافظة سواء كانت للعمليات أو للشرطة على التأكد من تلك المقرات ومفاتحة دائرة شؤون الأحزاب ان كانت تابع لحزب مسجل أو لا، ليتم اتخاذ القرارات بشأن الأحزاب غير المسجلة، كون الدائرة تسعى إلى إلغاء الإجازات المشروطة ممن اشترط عليه إكمال إجراءاته خلال 90 يوماً ولم يكملها حتى الآن".

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