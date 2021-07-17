2021/07/17 | 11:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي سبل تعزيز التعاون في 26 يوليو الجاري، خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة.وقالت بساكي، إن زيارة الكاظمي ستسلط …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جو بايدن ورئيس وزراء العراق يعقدان مباحثات لمناقشة سبل تعزيز التعاون 26 يوليو) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جو بايدن ورئيس وزراء العراق يعقدان مباحثات لمناقشة سبل تعزيز التعاون 26 يوليو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).