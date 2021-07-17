2021/07/17 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد خلال أيام عيد الأضحى ،فيما أشارت الى ارتفاع في درجات الحرارة.وقالت الهيأة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"طقس اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع ارتفاع في درجات الحرارة قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (6-8) كم"، مبيناً أن "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم وترتفع درجات الحرارة قليلاً،والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة معتدلة السرعة (5-10) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم".وأشار البيان الى أن "درجة الحرارة المسجلة لهذا اليوم في بغداد بلغت 47 درجة ،فيما سجلت محافظتا البصرة وذي قار 49 درجة مئوية".وأضاف أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س ،ومدى الرؤية (8-10) كم"، مبيناً أن "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً حاراً مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً،فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20)ومدى الرؤية(8-10)كم".ونوه البيان الى أن "درجة الحرارة في العاصمة بغداد يوم غد الأحد ستكون 48 درجة ،فيما ستسجل محافظتا البصرة وذي قار 50 درجة مئوية".وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون صحواً حاراً جداً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً ،فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س ،تنشط خلال النهار الى (40-30)كم/س مسببة تصاعد غبار في بعض الأماكن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة الطقس في أيام عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة الطقس في أيام عيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).