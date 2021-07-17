2021/07/17 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت معطيات وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن الاستثمارات الروسية في السندات الحكومية الأمريكية، انخفضت في مايو بنحو 150 مليون دولار لتصل إلى 3.8 مليار دولار.

وبحسب موقع قناة “روسيا اليوم”، تدل هذه المعطيات على أن حجم الاستثمار الروسي في هذه السندات، بلغ 3.805 مليار دولار مقابل 3.957 مليار دولار في أبريل، و 3.976 مليار دولار في مارس عندما تراجعت هذه الاستثمارات بنسبة 30%.

ولم تعد روسيا تدخل في قائمة أكبر حاملي سندات الدين العام الأمريكي، بعد أن بدأت بيع محفظتها التي بلغت 96 مليار دولار في 2018.

وفي فترات سابقة، أشارت السلطات الروسية مراراً إلى أن سياسة العقوبات الأمريكية تقوض الثقة بالدولار، وتقلل من استثمار احتياطيات البلاد في الدين العام الأمريكي، وتساهم في زيادة التجارة الخارجية بالروبل والعملات الأخرى.

وفي أوائل يوليو (تموز)، أكملت وزارة المالية الروسية عمليات التحويل، وخفضت حصة الدولار في هيكل صندوق الثروة الوطني إلى الصفر، وإعادة توزيع المدخرات لصالح اليورو واليوان الصيني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزانة الأمريكية: روسيا قلصت استثماراتها في الدين القومي الأمريكي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزانة الأمريكية: روسيا قلصت استثماراتها في الدين القومي الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).