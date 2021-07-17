المنافذ: إيقاف هدر بالمال العام نتيجة التلاعب في الرسوم الكمركية والضريبية

2021/07/17 | 11:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية،اليوم السبت،إيقاف هدر في المال العام نتيجة التلاعب بالرسوم.وذكرت الهيأة في بيان أن”منفذ سفوان الحدودي تمكن من ضبط هدر في المال العام في قيمة الرسوم الجمركية والضريبية بمبلغ (١٥٣٧٠،٠٠٠٠ ) خمسة عشر مليوناً وثلاثمائة وسبعين ألف دينار عراقي”.وأضافت أن”العملية أسفرت عن ضبط ( ٥ ) وصولات ضريبية وبعد إجراءات التدقيق والمطابقة لوحظ وجود اختلاس وتلاعب من قبل موظف الوحدة الضريبية”.وتابعت أنه”تم تنظيم محضر أصولي بالمخالفة لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين”.

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