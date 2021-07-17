الكاظمي يعلنها: أوفينا الوعد باعتقال قاتل هشام الهاشمي

2021/07/17 | 11:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مساء امس الجمعة، اعترافات قاتل الباحث الأمني والستراتيجي والمحلل السياسي، هشام الهاشمي، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول.القاتل يدعى أحمد حمداوي عويد معارج الكناني وهو من مواليد عام 1985 وتعين في الشرطة عام … Readmore

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