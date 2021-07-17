الزراعة تقترح حلولاً لمنع دخول الدواجن المهربة

2021/07/17 | 11:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقترحت وزارة الزراعة، اليوم السبت، حلولاً لمنع دخول الدواجن المهربة الى العراق ،فيما أكدت دعمها لحماية هذا القطاع.وأوضح وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، في تصريح صحفي، أن “قطاع الدواجن عانى من إيقاف أغلب المشاريع بعد أحداث العام ٢٠٠٣ “، مشيراً الى أنه “بعد وضع خطط لإعادة وتأهيل مشاريع الدواجن ، تم تشغيل […]

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