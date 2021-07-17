محافظة عراقية تعلن وصول المستلزمات المختبرية الخاصة بالكشف عن سلالة دلتا

2021/07/17 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية / المركز الخبري الوطني اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم السبت، وصول المستلزمات المختبرية الخاصة ‏بالكشف عن سلالة دلتا لفيروس كورونا‎ .‎ وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “المستلزمات المختبرية […]

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