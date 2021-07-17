اسرائيل تستهدف معارضيها عبر برمجيات خبيثة

2021/07/17 | 11:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجمات تركزت ضد المجتمع المدني والنشاط السياسي.

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