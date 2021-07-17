دانا سترول: استراتيجية البتاغون في العراق محاربة الإرهاب والفصائل المسلحة

2021/07/17 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول، أن التحدي الرئيسي للأهداف والمصالح الأميركية في مختلف دول الشرق الأوسط يتمثل في إيران ودعمها الإرهاب.

وقالت إن أهم جانب في استراتيجية البنتاغون هو أننا ندعم جهود الحكومة الأميركية في العراق، ولدينا استراتيجية حكومية كاملة تؤكد على الدبلوماسية وتدعم شعب العراق والحكومة العراقية وتدعم تطلعاتهم.

وأضافت أن التهديد الأكبر لقدرتنا على هزيمة داعش والتأكد من أن هذا التنظيم لم يعد بإمكانه إرهاب العراق، هو الفصائل المدعومة من إيران والتي تهاجمنا، لذا سنحتفظ دائما بحق الولايات المتحدة في الدفاع عن قواتنا.

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