الصحة العالمية تعتزم فحص مختبرات ووهان الصينية من دون تسييس القضية

2021/07/17 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة تعتزم فحص المختبرات ومعاهد الأبحاث التي اكتشفت فيها الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا في كانون الثاني الفين وتسعة عشر.

وقال أن المنظمة أبلغت الدول الأعضاء بالخطوات التي تعتزم اتخاذها في إطار التحقيقات في قضية منشأ فيروس كورونا، ومنها إجراء فحوصات للبشر والحيوانات، وفحص المناطق التي تم رصد فيروس كورونا المتجدد فيها لأول مرة والمناطق المجاورة التي اكتشفت فيها فيروسات كورونا أخرى.

وتعتزم المنظمة فحص أسواق الحيوانات في مدينة ووهان الصينية، وكذلك إجراء أبحاث أخرى في مجال علم الأوبئة، مؤكدة عدم تسييس قضية منشأ فيروس كورونا، وحصر هذه القضية ضمن الاطار العلمي فقط.

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