مجهولون يحاولون اغتيال الناشط بالاحتجاجات “أبو الياس السعدون ” وسط الناصرية

2021/07/17 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

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تعرض الناشط المدني ابو الياس السعدون إلى محاولة اغتيال عبر عدة طعنات بالة حادة من قبل مجهولين في مدينة الناصرية.

واكد مصدر أمني أن الناشط في تظاهرات الناصرية تعرض إلى عدة طعنات بالقرب من العلوة القديمة على طريق المرور السريع وسط المدينة نقل على اثرها في قسم العناية المركزة.

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