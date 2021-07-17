البيض الابيض يؤكد موعد زيارة الكاظمي الى واشنطن ولقاء الرئيس بايدن في 26 تموز الجاري

2021/07/17 | 11:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض جين بساكي، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث مع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي سبل تعزيز التعاون في 26 يوليو الجاري، خلال زيارة الأخير للولايات المتحدة.وقالت بساكي، إن زيارة الكاظمي ستسلط الضوء … Readmore

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