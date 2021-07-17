مكتب الصدر يعلن إلغاء مجلس عزاء في الحنانة

2021/07/17 | 12:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مكتب الصدر، السبت، إلغاء مجلس عزاء في الحنانة.

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وذكر إعلام الصدر في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 تموز 2021)، "نود إعلام الاخوة المؤمنين الكرام عن إلغاء مجلس العزاء الذي كان من المقرر انعقاده يوم الأحد السابع من شهر ذي الحجة 1442 الموافق 18 تموز 2021 في النجف الاشرف _ الحنانة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر (عليه السلام) وذلك نظرًا للظروف الصحية الراهنة والتزامًا بقرارات خلية الأزمة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يدفع البلاء والوباء ويتقبّل من الجميع صالح الأعمال".

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