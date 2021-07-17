العراق يوقع مع سوريا محضراً مشتركاً لتنظيم ملف المياه بين البلدين

2021/07/17 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الموارد المائية مهدي رشيد

الحمداني، مع نظيره السوري تمام رعد،

اليوم السبت، محضراً مشتركاً لتنظيم

ملف المياه بين البلدين.

الوزارة قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "تم توقيع محضر مشتر

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