ذي قار تنفي استقالة محافظها

2021/07/17 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / المركز الخبري الوطني‏ نفى المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، اليوم السبت، استقالة الأخير من ‏منصبه.‏ وذكر المكتب، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “يود ان ينفي ما تقوم […]

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