2021/07/17 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار توضح حقيقة استقالة محافظها من منصبه

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