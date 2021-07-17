2021/07/17 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للتعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.38%، بما يعادل 0.29 دولار، ليصل إلى 76.20 دولارًا أمريكيًّا.

وتراجع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بما نسبته 0.45%، ليستقر عند 74.91 دولارًا أمريكيًّا.

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