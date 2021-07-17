ممنوع الدخول بدون تطعيم.. متطلبات لقاح جديدة للمطاعم والحانات تسبب احتجاجات من المواطنين في فرنسا

2021/07/17 | 12:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في فرنسا، يسارع الكثيرون للحصول على التطعيم بعد أن أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن تصاريح فيروس كورونا ستكون مطلوبة لدخول المسارح والمطاعم اعتبارًا من الشهر المقبل.لكن أشخاصًا آخرين نزلوا إلى الشوارع احتجاجًا على ما يعتبرونه تجاوزًا من قبل الحكومة.

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