اندلاع حريق في باخرة ترسو بمرفأ بيروت

2021/07/17 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

اندلاع حريق، اليوم السبت، في باخرة بمرفأ بيروت في لبنان.

وأفادت وسائل اعلام اللبنانية، بان حريقا اندلاع في باخرة ترسو في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

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