2021/07/17 | 12:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة ذي قار، السبت، عن انسحابات بالجملة من المسؤولية لمدراء وموظفي الصحة في ذي قار.

وذكر مدير عام صحة ذي قار الدكتور سعد الماجد في تصريح خاص لـ NRTعربية، اليوم (17 تموز 2021)، ان "كلا من ادارة مستشفيات الناصرية التركي و الحسين التعليمي و سوق الشيوخ و الشطرة والفجر تدار من قبلنا من موقع ادنى".

واضاف، ان "السبب في عدم إشغال بعض هذه الدوائر يعود لعدم رغبة موظفي الدائرة في تولي المسؤولية عقب صدور أوامر قبض بحق عدد من موظفي الصحة على خلفية حريق مركز عزل النقاء في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية".

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