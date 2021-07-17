‏بيان من العمل بشأن تأخر إطلاق رواتب المتقاعدين المضمونين

2021/07/17 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، تنويها بشأن تاخر رواتب المتقاعدين.وقالت الوزارة في بيان، إنها “استكملت كافة إجراءات صرف الرواتب التقاعدية لشهري تموز واب و تم إرسال قوائم صرف الرواتب والصكوك إلى الإدارة العامة لمصرف الرافدين يوم الاحد الموافق ١١-٧-٢٠٢١ الا ان التأخير حدث نتيجة المقاصة التي صادفت اثناء يوم الاربعاء […]

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